[COMUNICATO STAMPA] Servono poche parole per descrivere Umberto Tozzi. Autore e interprete di grande successo in Italia come nel resto del mondo. Con le canzoni scritte per sé, ed in egual modo con quelle scritte per altri, è riuscito, dalla fine degli anni ’70 ad oggi, ad imprimersi nella memoria storica della musica italiana.

L’Italia è la sua patria, la Francia lo osanna, la Spagna lo adora e canzoni come Gloria e Ti amo sono diventate da subito internazionali, varcando anche i confini Europei, trasformandosi così in classici senza tempo. Questo Best Of contiene una selezione accurata, un distillato essenziale dei suoi successi, 19 brani che rappresentano in pieno la sensibilità artistica che lo contraddistingue: le sonorità rock si fondono con una forma canzone di stampo cantautorale, amalgamate insieme ad un gusto pop, da sempre marchio di fabbrica delle sue produzioni.

Il disco contiene una dedica autografa a Giancarlo Bigazzi, che con Umberto Tozzi, ha condiviso un lungo cammino di… Gloria. Questi i brani contenuti:

Stella stai Gloria Ti amo Notte rosa L’Amore è quando non c’è più Tu Se non avessi te Gli altri siamo noi Gente di mare Il grido Immensamente Io muoio di te Quasi quasi Io camminerò Donna amante mia Gli innamorati (Live) A cosa servono le mani (Live) Un corpo e un’anima (Live) Si può dare di più (Live con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi)

La foto di copertina è di Giovanni De Sandre. The Best Of Umberto Tozzi è pubblicato da NAR International, in CD e doppio vinile.