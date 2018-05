È in radio e digital download il nuovo singolo di Mudimbi, Amemì (New Edit), prodotto da Mace e Swan che ripete un errore grammaticale tanto diffuso. «L’idea di un ritornello che ripetesse “A me mi piace” è stata di Andrea Bonomo (con cui ho scritto anche Il Mago) – racconta Mudimbi – Ho pensato di farlo cantare a un coro di bambini, gli unici che risultano credibili nel fare un errore grammaticale del genere. Il testo è un elenco di cose che mi stressano, ma su cui ho imparato a ridere: ad esempio quando mi definiscono “Il rapper congolese”; sono nato e cresciuto in Italia… di congolese non ho niente!»

Intanto, Mudimbi si prepara a portare dal vivo la propria musica durante la stagione estiva con una serie di appuntamenti live in tutta Italia. Al via a metà giugno, il Mudimbi Tour 2018 toccherà:

15 giugno – Piacenza , Alley-Oop Festival

, Alley-Oop Festival 30 giugno – Morrovalle (MC), Fool Festival

(MC), Fool Festival 14 luglio – Centobuchi (AP), Cose Pop Festival

(AP), Cose Pop Festival 15 luglio – Cividale da Friuli (UD), Mittelfest –

(UD), Mittelfest – 26 luglio – Molfetta (BA), Eremo Club

(BA), Eremo Club 29 agosto – Castagnole delle Lanze (AT), Festival Contro

(AT), Festival Contro 31 agosto – Polpet (Bl), Polpe La Sagra

Insieme a Mudimbi, professionisti del calibro di Lino Emiliani (aka Dj Giovan8), alla console, Alessandro Bavo, alle tastiere e ai synth, Federico Bruni, alla batteria, Matteo Bronzi, backliner, Angelo Cioci, light designer, e Stefano Luciani, sound engineer.