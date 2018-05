Si aggiungono nuovi appuntamenti live in Italia per Alvaro Soler, che in radio sta spopolando (ancora una volta) con il singolo La cintura. Il nuovo calendario si preannuncia pieno di appuntamenti in giro per il mondo dopo il successo del tour internazionale del 2017 che aveva registrato innumerevoli sold out anche nel nostro Paese.

Ecco le date annunciate:

18 luglio – Marostica (VI), Marostica Summer Festival

(VI), Marostica Summer Festival 10 agosto – Melilli (SR), Piazza San Sebastiano

(SR), Piazza San Sebastiano 11 agosto – Valmontone (ROMA), Valmontone Outlet Summer Festival

(ROMA), Valmontone Outlet Summer Festival 12 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

I biglietti sono in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 11 di mercoledì 23 maggio. Quindi, le prevendite sono attive via ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11 di giovedì 24 maggio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.