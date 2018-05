In radio suona il suo nuovo singolo Mi parli piano ed Emma è partita con l’Essere Qui Tour, lo show che riporta l’artista nei palazzetti di tutta Italia. Nelle due ore di live, la Marrone – come abbiamo imparato a conoscerla – non si risparmia e in questo nuovo spettacolo dimostra di aver raggiunto una maggiore consapevolezza. Ci sono tanta fisicità e sensualità sul palco, unite alla voglia di metterci sempre il cuore: e le lacrime non mancano, ma neppure i sorrisi.