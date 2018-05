La Finale: sul palco di San Siro con J-Ax & Fedez anche Cris Brave

L’annuncio arriva via social: a completare il cast de La Finale, il concerto-evento di J-Ax & Fedez allo Stadio San Siro il prossimo 1 giugno è Cris Brave. il giovanissimo artista presenterà, per la prima volta dal vivo, il suo inedito La Panchina, scritto dallo stesso Cris con la produzione musicale di Fausto Cogliati.

Cristiano Rossi, in arte Cris Brave, nasce a Seriate (Bergamo) il 28 marzo 1997. Sin dalla nascita è costretto a combattere con una malattia molto rara, la tetraparesi spastica che si traduce in una forma di paralisi cerebrale. Nonostante la malattia, Cristiano è da sempre un ragazzo energico e molto sensibile, che ama dedicarsi al prossimo, evidenziando tanta forza di volontà in ogni piccolo gesto quotidiano.

La sua più grande passione è la musica, ambito in cui ha un’eccellente preparazione: Cris, infatti, non smette mai di aggiornarsi e informarsi a riguardo. Nel 2015 produce il suo primo album, disponibile in versione digitale.

Nel suo progetto musicale racconta l’esperienza di vivere sulla sedia a rotelle, la prospettiva che se ne ha essendo ad essa vincolato e tutte le riflessioni, i luoghi comuni e i pregiudizi che i normo dotati generalmente hanno nei confronti delle persone diversamente abili.