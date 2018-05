Wired Next Fest 2018: gli eventi da non perdere CONFERENZA STAMPA

Dopo l’annuncio della line up musicale, è stato presentato a Milano il programma dell’edizione 2018 del Wired Next Fest, la tre giorni meneghina in programma dal 25 al 27 maggio ai Giardini Indro Montanelli. Affiancato dall’Assessore alle politiche del lavoro del Comune di Milano Cristina Tajani e dall’Assessore alla cultura Filippo Del Corno, il direttore di Wired Federico Ferrazza ha spiegato le ragioni della rassegna e il tema su cui è stata costruita la manifestazione.

«Il Wired Next Fest è un festival in costante crescita e cambiamento. – ha esordito – Dall’essere un festival sugli strumenti della tecnologia è diventato un festival sull’impatto di tecnologia e scienza sul nostra società, un festival sulla contemporaneità.

Sono felice del lavoro fatto fino qui, quest’edizione è la più ricca di sempre e un evento del genere non poteva non succedere a Milano, che oggi è esempio internazionale di una città che sa affrontare le sfide in maniera innovativa. È un modello di crescita culturale e sociale.»

Veniamo al nodo centrale attorno al quale si muove il #wnf 2018: «Si è partiti dal tema delle contaminazione per due motivi: innanzitutto perché le tecnologie digitali annullano la distinzione tra analogico e digitale. Oggi non viviamo più senza lo smartphone e tutto questo non va affrontato come aggiunta a quello che c’era prima ma va pensato con nuovi paradigmi. In secondo luogo, la contaminazione è anche uno sguardo al passato: i grandi innovatori della storia sono sempre stati contaminati.

Ospitato nel centro della città, l’evento assume rilevanza nell’ambito delle iniziative milanesi, come ha sottolineato Del Corno: «Il #wnf permette un dibattito pubblico con qualità, dei testimoni e degli interventi, e la città ne beneficia, anche nel patrimonio collettivo. Questa manifestazione si inserisce nel solco dell’attenzione alla tecnologia e ai risvolti sociali. In più, aver collocato questo festival nel cuore della città, oltre a rappresentare un importante conferimento di reputazione, ci permette di scoprire una parte consistente di Milano, ovvero i giardini da sempre dedicati alla scienza.»

Conclusi i discorsi introduttivi, si entra nel vico dell’edizione numero sei del Wired Next Festival, che apre nella giornata inaugurale affrontando il tema del rapporto tra competenze e lavoro. «Oggi è richiesto un costante aggiornamento. Il cervello è il nostro unico strumento che dobbiamo davvero saper utilizzare per capire quali siano le attitudini che vengono a mano a mano richieste.»

Wired Next Festival 2018: gli speaker

A partire dal 25 maggio, si alterneranno 175 speaker, provenienti dal mondo della scienza, della letteratura, della musica e della politica. Ecco gli incontri da non perdere:

VENERDÌ 25 MAGGIO

h 11.30 #GENDEREQUALITY Laura Boldrini

h 12.00 NON È UN LAVORO PER VECCHI Riccardo Pozzoli

h 13.00 Gué Pequeno

h 14.00 UN TALENTO PER LA MUSICA Måneskin

h 15.00 SULLE NOTE DELLA RICERCA Michele Bravi e Paolo Soffientini

e h.15.30 A.I. INTELLIGENZE ARTISTICHE Kate Crawford e Travor Paglen

e h 16.15 I CONTORNI DELLA REALTÀ Zerocalcare

h 18.45 SONO TORNATO (DALLO SPAZIO) Paolo Nespoli

SABATO 26 MAGGIO

h 12.00 LE SOCIETÀ DEL FUTURO Davide Casaleggio

h 14.30 20 ANNI DI MOZILLA PER COSTRUIRE UN WEB DIVERSO Mitchell Baker

h 15.00 ADDIO FOTTUTI MUSI GNIGNI The Jackal

h 15.30 LA GUERRA NON UCCIDE SOLO D’ESTATE Anna Foglietta

h 16.00 IL PORNO È OVUNQUE Stoya

h 16.30 LASCIATI CONDURRE Carolina Crescentini , Andrea Delogu , Ema Stokholma

, , h 17.00 DA LEONARDO A STEVE JOBS: L’UOMO CHE RACCONTA I GENI Walter Isaacson

DOMENICA 27 MAGGIO

h 11.30 CONTAMINAZIONI CLASSICHE Riccardo Chailly

h 12.00 Paola Cortellesi , Riccardo Milano , Nicola Maccanico

, , h 12.30 GENERI SERIALI Maccio Capatonda

h 14.00 CONTAMINAZIONI MUSICALI Matteo Bordone e Motta

e h 15.00 RACCONTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO Amitav Gosh

h 15.30 MENTRE TUTTO SCORRE Negramaro

h 16.00 CONTAMINAZIONE CONTINUA, DA NASSIRYA ALLA CROCE ROSSA Barbara Contini

h 16.30 CHELSEA MANNING, LA MIA BATTAGLIA PER IL FUTURO Chelsea Manning

h 17.45 BORIS, 11 ANNI DOPO Mattia Torre, Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Carolina Crescentini

Wired Next Festival 2018: i concerti

Ricca anche la line up musicale del Wired Next Fest 2018, che prevede due serate di concerti con nomi internazionali. Ecco tutti gli artisti che si esibiscono:

VENERDÌ 25 MAGGIO Daniel Blumberg Trio (h 18.45, Planetario), Calibro 35 (h 21.30, Palco concerti), Lele Sacchi (h 22.30, Palco concerti), Jungle (h 23.00, Palco concerti)

(h 18.45, Planetario), (h 21.30, Palco concerti), (h 22.30, Palco concerti), (h 23.00, Palco concerti) SABATO 26 MAGGIO Raphael Gualazzi (h 18.30, Planetario), Bud Spencer Blues Explosion (h 21.00, Palco concerti), Sem & Stènn (h 21.00, Palco concerti), Gemitaiz (h 21.30, Palco concerti), Bruno Bellissimo (h 22.30, Palco concerti), Robin Schulz (h 23.00, Palco concerti),

(h 18.30, Planetario), Bud Spencer Blues Explosion (h 21.00, Palco concerti), (h 21.00, Palco concerti), (h 21.30, Palco concerti), (h 22.30, Palco concerti), (h 23.00, Palco concerti), DOMENICA 27 MAGGIO John de Leo (h 14.25, Planetario), Danilo Rea & Alex Braga (h 18.30, Planetario)

Il programma completo con tutte le attività che accompagnano la manifestazione milanese è online sul sito ufficiale a questo link. Gli eventi del #wnf sono a ingresso libero e gratuito e hanno come obiettivo quello di avvicinare persone di tutte le età all’innovazione e alla tecnologia.