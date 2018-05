Fresco dell’esperienza sul palco dell’Altice Arena di Lisbona insieme a Ermal Meta per l’Eurovision Song Contest, Fabrizio Moro inizia a prepararsi per il nuovo tour estivo. Manca, infatti, solo un mese alla grande festa del 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma a cui seguirà un fitto calendario live a partire dal 13 luglio. E si aggiungono anche due nuove date in Sicilia.

Ecco il calendario aggiornato:

LUGLIO

13 luglio – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

(RA), Piazza Garibaldi 14 luglio – Brescia , Piazza Loggia

, Piazza Loggia 16 luglio – Marostica (VI), Piazza degli Scacchi

(VI), Piazza degli Scacchi 19 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

(VR), Castello Scaligero 20 luglio – Cervignano del Friuli (UD), Parco Europa

(UD), Parco Europa 23 luglio – Grugliasco (TO), GruVillage 105 Music Festival

(TO), GruVillage 105 Music Festival 28 luglio – Napoli, Arenile

AGOSTO

13 agosto – Marina Di Pietrasanta (LU), La Versiliana

14 agosto – Assisi (PG), Lyric Arena –

(PG), Lyric Arena – 16 agosto – Macerata , Sferisterio

, Sferisterio 17 agosto – Gaeta (LT), Arena Virgilio

(LT), Arena Virgilio 18 agosto – Pescara , Teatro D’Annunzio

, Teatro D’Annunzio 21 agosto – Trani (BA), Piazza Duomo

(BA), Piazza Duomo 22 agosto – Lecce , Piazza dei Libertini

, Piazza dei Libertini 24 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena

(CZ), Summer Arena 28 agosto – Palermo , Teatro di Verdura

, Teatro di Verdura 29 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

I biglietti per le date del tour, prodotto da F&P Group, sono disponibili in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali (per le date siciliane dal 16 maggio). RTL è media partner ufficiale del tour e di Fabrizio Moro –Stadio Olimpico 2018.