I Selton tornano live con Manifesto tropicale Summer Tour, quindici concerti nei principali festival italiani. Dopo la tournée invernale, la band porta sul palco la propria musica per un lungo viaggio che parte il 24 maggio. Con Porto Alegre come punto di partenza, poi Barcellona e ora l’Italia: quella dei Selton è una storia che racchiude il significato più aperto del termine collettivo dall’identità in movimento.

Queste le date del Manifesto tropicale Summer Tour:

MAGGIO/GIUGNO

24 maggio – Lucca , WOM FEST

, WOM FEST 26 maggio – Milano , MI AMI FESTIVAL

, MI AMI FESTIVAL 10 giugno – Bassano Del Grappa (VI), AMA MUSIC FESTIVAL

(VI), AMA MUSIC FESTIVAL 17 giugno – Paestum (SA), DUM DUM REPUBLIC

(SA), DUM DUM REPUBLIC 21 giugno – Bologna , COVO SUMMER

, COVO SUMMER 29 giugno – Como, WOW MUSIC FESTIVAL

LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE