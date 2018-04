Esce nel giorno del suo 37° compleanno Dall’alba al tramonto, nuovo singolo di Ermal Meta dall’ultimo album Non abbiamo armi. Il brano arriva in radio a pochi giorni dal concerto sold out al Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile, che segna il debutto del cantautore nei palasport italiani.

Dopo il successo del brano con Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente, Disco di Platino, Ermal torna solista cantando il suo vizio di “lupo”: quello di saper trovare la porta giusta per entrare in un mondo di note e parole.

…dicono che adesso siamo troppi sulla terra,

che parlando forte non si sente più la guerra…

Continuano, intanto, le prevendite dei biglietti per il tour estivo di Meta, che sarà sui palchi all’aperto durante tutta la bella stagione. Il calendario vede costantemente aggiungersi nuove date; qui gli aggiornamenti.