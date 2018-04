Ma chi è Marì? Figura femminile da leggenda, questa donna in sella al suo cavallo dalla bianca criniera vive la missione di dare coraggio a chi ha perso la speranza e regalare sogni a chi ha smesso di credere nei propri ideali.

Da qui, e dal bisogno di avere una Marì al proprio fianco nella vita, nasce il brano di Varry che racconta: «Sarebbe bello se esistesse qualcuno in grado di capire quello che non va nel mondo e di aggiustarlo con il suo tocco magico. E se questa persona potesse esistere davvero non potrebbe che assomigliare alla più organizzata e tenace che io conosca: la mia mamma, Maria.»

Accompagna il singolo un videoclip con la regia di RataVöloira – Luca Pescaglini, Daniele Condemi e Riccardo Maione – che hanno scelto la medioevale Bussana Vecchia per fare da sfondo a una storia che si perde nel tempo e nello spazio.