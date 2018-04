[COMUNICATO STAMPA] Lunedì 16 aprile, in prima serata su Canale 5, la finale de L’Isola dei Famosi. In studio, Alessia Marcuzzi, gli opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e i commenti della Gialappa’s Band. I naufraghi arrivati alla fatidica finale – Amaurys Perez, Bianca Atzei, Gaspare (Nino Formicola), insieme alla coppia Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani che si contende l’ultimo posto al televoto – hanno trascorso ben 81 giorni sull’Isola, la permanenza più lunga nella storia del programma.

Quasi tre mesi lontano dai propri affetti, dalle comodità, in costante confronto con la natura, la condivisione degli spazi e del cibo e con le proprie fragilità. A decretare chi sarà il quarto finalista, tra Jonathan e Francesca appunto, e chi sarà il vincitore della tredicesima edizione, sarà come sempre il pubblico attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

Gli ultimi giorni a Cayo Paoloma sono trascorsi all’insegna di chiarimenti, confessioni e rese dei conti. Ognuno di loro è partito per l’Honduras con un obiettivo, un desiderio, un sogno e tutti torneranno da questa esperienza unica e intensa un po’ cambiati, non solo fisicamente. Amaurys ha accettato la sfida con l’Isola, “pronto a combatterla”. Grande campione sportivo, nella vita ha affrontato prove molto difficili. Si è messo in gioco emotivamente e fisicamente: avrà vinto o l’Isola lo avrà battuto?

Bianca è volata sulle bianche spiagge dell’arcipelago honduregno per rimettere insieme i pezzi del suo cuore e della sua vita. Tornerà più forte e pronta per affrontare un nuovo amore col sorriso? Gaspare (Nino Formicola) ha deciso di andare in Honduras per dire al pubblico “io esisto”! Man mano ha abbandonato scetticismo e cinismo e cambiato idea sull’Isola e sui reality. Avrà trovato anche l’energia per affrontare una nuova fase della sua carriera?

Jonathan è partito con l’intento di “allontanarsi per vedere meglio” a che punto fosse la sua vita e affrontare la paura di guardarsi dentro. Questa esperienza lo avrà aiutato a fare i conti con il desiderio di avere una famiglia espresso a Cayo Cochino? Francesca ha portato sull’Isola la sua carica esplosiva, ma ha cercato di far vedere al pubblico anche un altro lato della sua personalità. Chi riporterà in Italia: Francesca o la Cipriani?

Dopo il primo verdetto del televoto, i quattro finalisti dovranno tirare fuori tutta la forza e l’agilità di cui dispongono per affrontare le ultime prove a eliminazione diretta, che quest’anno saranno ospitate presso il MIND – Milano Innovation District, l’area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia.

A coordinarle, sarà ancora una volta l’inviato Stefano De Martino. Al termine, solo uno porterà a casa il titolo di vincitore e il montepremi da 100.000 euro in gettoni d’oro, di cui la metà sarà devoluto a un ente di beneficenza proposto dal vincitore.

In studio ci saranno anche le ultime eliminate arrivate da Cayo Cochino, Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Diversissime e in perenne conflitto, le due racconteranno la loro Isola e cosa ha lasciato a ciascuna questa esperienza intensa ed emozionante. L’hashtag ufficiale è #Isola.