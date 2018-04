Ritorno a scuola per Mudimbi che, dopo il successo de Il mago, si prepara a un mini-tour fra gli studenti al via il 4 aprile. Durante questo inedito viaggio fra i banchi scolastici, l’eclettico rapper incontra gli studenti delle Marche – la sua regione – per parlare con loro di musica, futuro e progetti, oltre che per raccontare la propria storia e cantare con loro alcuni dei brani contenuti nel suo primo album Michel.

«Sono nato e cresciuto in un paese di provincia, non in una metropoli. Ho avuto un padre che se n’è fregato di me togliendomi il saluto da piccolo. Siamo andati avanti soli io e mia madre. Per 10 anni ho fatto un lavoro che non mi rendeva felice. Nonostante ciò ho avuto la forza di prendere tutto quello che la vita mi aveva dato e cambiarlo.

Per questo sono felice di annunciare che dal 4 aprile inizierò un tour tra varie scuole (elementari, medie e superiori), per parlare ai ragazzi di tutte le età, per passare un po’ di tempo insieme e soprattutto per assicurarmi che abbiano ben chiaro il concetto che, a prescindere da ciò che la vita ti dà, scegli tu cosa farci.»

Ecco gli appuntamenti: