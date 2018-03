Proseguono inanellando nuovi sold out le prevendite per il Peter Pan Tour, nuovo tour nei club di Ultimo, vincitore tra Le Nuove Proposte di Sanremo 2018 con Il ballo delle incertezze. Sono andati, infatti, ufficialmente esauriti anche i biglietti per le due date di Roma, per la prima tappa milanese e per i live di Napoli, Perugia e Firenze. Non solo: a grande richiesta si aggiunge il secondo concerto a Milano, il 26 maggio sempre al Fabrique.

Ecco il calendario live aggiornato:

4 maggio – Bologna , Estragon

, Estragon 5 maggio – Padova , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 8 maggio – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

(TO), Teatro della Concordia 11 maggio – Milano , Fabrique SOLD OUT

, Fabrique SOLD OUT 12 e 13 maggio – Roma , Atlantico Live SOLD OUT

, Atlantico Live SOLD OUT 17 maggio – Bari , Demode Club

, Demode Club 18 maggio – Napoli , Casa della musica SOLD OUT

, Casa della musica SOLD OUT 20 maggio – Perugia , Afterlife SOLD OUT

, Afterlife SOLD OUT 25 maggio – Firenze , Obihall SOLD OUT

, Obihall SOLD OUT 26 maggio – Milano, Fabrique NUOVA DATA

I biglietti sono disponibili su TicketOne e in tutti i punti vendita TicketOne e altre prevendite autorizzate. Per la data fiorentina è attiva la prevendita anche via Box Office Toscana. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.