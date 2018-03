The Voice of Italy 2018: intervista al coach Al Bano VIDEO

La Voce della musica italiana, Al Bano, è fra i coach debuttanti di The Voice of Italy 2018, in onda su Rai2 e in simulcast su Rai Radio 2 da giovedì 22 marzo. Da Cellino San Marco ai palchi di tutto il mondo, Al Bano ha debuttato giovanissimo nel mondo della musica conquistando le platee internazionali.

Proprio in questo anno, che secondo le intenzioni dell’artista dovrebbe essere l’ultimo della sua carriera, arriva l’avventura di un talent show. «Nella vita è bello avere nuove esperienze. – ha raccontato Al Bano in conferenza stampa – Mi ha portato indietro nel tempo, all’Applausometro di Pippo Baudo. Io vi restai quattro volte di seguito perché avevo ricevuto molti applausi. Siamo alla ricerca di talenti come Ray Charles, Celentano, Morandi e credo che chi ha passione resisterà.» Guarda la nostra videointervista.

Le fasi di The Voice of Italy 2018

La nuova edizione di TVOI prevede otto puntate, così suddivise: