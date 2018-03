Thegiornalisti: dal 21 marzo il singolo ‘Questa nostra stupida canzone d’amore’, poi album e tour

Arriva in digitale il 21 marzo e in tutte le radio venerdì 23 marzo Questa nostra stupida canzone d’amore, il nuovo singolo dei Thegiornalisti. La traccia, prima dopo la hit estiva Riccione, anticipa il prossimo progetto discografico del gruppo capitanato da Tommaso Paradiso la cui pubblicazione è prevista per l’autunno 2018.

Questa nostra stupida canzone d’amore è una ballad rock firmata da Paradiso, prodotta da Dario Faini e mixata da Matteo Cantaluppi. «È una canzone che si scrive quando si è pienamente felici – commenta Tommaso Paradiso – nel senso più alto di tutto ciò che la felicità può intendere. Talmente si raggiunge il benessere, cioè LO STARE BENE per davvero, che l’unica cosa che ti fotte è la paura di perderlo.»

Dichiarazione d’amore, ammissione delle proprie fragilità, sentimento che sa di cura, l’amore di Paradiso fa rima con “la nazionale del 2006 ma dentro casa col vestito da sposa”.

In uscita per Carosello Records, il brano è accompagnato da un video – film per la regia degli YouNuts! disponibile sul canale Youtube della band a partire dal giorno della release. Protagonista è Alessandro Borghi nei panni di un uomo al bancone di un bar mentre a servigli un bicchiere di gin è lo stesso Tommaso Paradiso.

Dal 21 ottobre i Thegiornalisti torneranno dal vivo nei palazzetti con il Love Tour (Vivo Concerti); ecco le prime date:

21 ottobre – Torino , PalaAlpitour

, PalaAlpitour 23 ottobre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

(BO), Unipol Arena 24 ottobre – Firenze , Nelson Mandela Forum

, Nelson Mandela Forum 27 ottobre – Roma , PalaLottomatica

, PalaLottomatica 2 novembre – Bari , Palaflorio

, Palaflorio 3 novembre – Napoli , Palapartenope

, Palapartenope 8 novembre – Genova , RDS Stadium

, RDS Stadium 10 novembre – Padova , Kioene Arena

, Kioene Arena 11 novembre – Montichiari (BS), PalaGeorge

(BS), PalaGeorge 18 novembre – Milano, Mediolanum Forum

I biglietti sono disponibili via TicketOne.