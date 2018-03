Tara McDonald: in uscita dieci nuovi remix per la hit ‘Taxxxi’

[COMUNICATO STAMPA] Dopo il successo dell’ultimo brano Taxxxi, con oltre un milione di visualizzazioni YouTube, Tara McDonald si appresta ora a conquistare i club europei con dieci nuovi remix di questo singolo, frutto della collaborazione dei migliori dj dell’attuale scena dance inglese: 2 Below, Charlo, Contraband99, Dj Pioneer & TJ Remix, Ghetto Gentz, Leon Lour, Redfield.

Icona di stile e stella della pop dance, Tara ha già collaborato con producer del calibro di David Guetta, Snoop Dogg, Afrojack, Axwell e tanti altri, con i quali ha scalato le classifiche internazionali grazie alla sua inconfondibile voce. Ha scritto e prodotto il suo ultimo brano Taxxxi insieme ai francesi Laurent Jaccoux e Kim N’Guyen.

Il singolo è un’ulteriore conferma della carriera solista dell’artista come cantautrice e producer dopo singoli di successo come I Need a Miracle che è stata prima in classifica in Belgio, Portogallo e Repubblica Dominicana, Love Me, canzone che l’ha vista collaborare con Juan Magan e Urband5 e che ha avuto uno strepitoso successo in centro America e Shooting Star in cui la regina della dance ha fatto un featuring con Zaho.