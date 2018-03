Anticipato in radio e digitale dal singolo La nostra ultima canzone, esce il 6 aprile per Sugar Vivere o Morire, il nuovo album di Motta. Il brano, disponibile dal 9 marzo, ha esordito in vetta alla Viral 50 di Spotify ed è stata è la seconda migliore entrata italiana nella classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne. Mentre il videoclip ufficiale si guadagna il titolo di più alta nuova entrata nella programmazione tv.

E dopo l’annuncio dei primi appuntamenti del Motta live 2018, arrivano anche cover e tracklist del nuovo album: Eccole:

Ed è quasi come essere felice Quello che siamo diventati Vivere o morire La nostra ultima canzone Chissà dove sarai Per amore e basta La prima volta E poi ci pensi un po’ Mi parli di te

Prima di tornare dal vivo, Motta terrà un tour instore. Ecco le prime date confermate:

6 aprile MILANO Feltrinelli Piazza Piemonte, ore 18:30

Feltrinelli Piazza Piemonte, ore 18:30 7 aprile ROMA Feltrinelli Appia Nuova, ore 17:00

Feltrinelli Appia Nuova, ore 17:00 8 aprile NAPOLI Feltrinelli Piazza dei Martiri, ore 17:00

Feltrinelli Piazza dei Martiri, ore 17:00 9 aprile PADOVA Feltrinelli via san Francesco, ore 18:00

Feltrinelli via san Francesco, ore 18:00 10 aprile FIRENZE Feltrinelli RED Piazza della Repubblica, ore 18:30

Feltrinelli RED Piazza della Repubblica, ore 18:30 11 aprile BOLOGNA Feltrinelli Piazza Ravegnana, ore 18:00

Feltrinelli Piazza Ravegnana, ore 18:00 12 aprile TORINO Feltrinelli Stazione Porta Nuova, ore 18:00

A partire da martedì 20 marzo e a giorni alterni, sulle pagine social di Motta verranno pubblicate le tavole realizzate dall’illustratore Matteo Berton che, seguendo la sua sensibilità, ha tradotto in immagini le canzoni del nuovo album di Motta.