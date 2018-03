La loro irruzione nel mondo musicale li ha resi in brevissimo tempo veri e propri idoli di migliaia di persone di ogni età e ora i Måneskin tornano a infiammare le radio con il nuovo singolo. L’inedito si intitola Morirò da re e arriva sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica venerdì 23 marzo. Già in pre-order su iTunes e pre-save su Spotify, la traccia anticipa il progetto discografico di Damiano & Co. previsto per l’autunno 2018.

Irriverenti, anticonvenzionali, sopra le regole – anzi, delle regole, non se ne curano proprio -, i Måneskin sembrano incarnare ai giorni nostri lo stile di certe icone del rock passato. La forma c’è, l’ostentazione della stessa anche, e dopo i riflettori di X Factor è tempo di dimostrare di avere davvero la stoffa per restare sulla cresta dell’onda. Ma per questo serve tempo, quindi non resta che stare a vedere.

Per ora, Morirò da re (Sony Music) vuole essere un nuovo assaggio del pop rock con cui la band si sta facendo conoscere e apprezzare anche on stage. A firmare il primo brano in italiano sono gli stessi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas che ne siglano anche la produzione.

Dopo aver scalato le classifiche con il primo inedito Chosen, Disco di platino con oltre otto milioni e mezzo di visualizzazioni su VEVO/YouTube, i Måneskin presenteranno Morirò da re per la prima volta live durante il concerto di Milano del 21 marzo. Qui le date del tour.