Francesco De Gregori: dal 6 luglio il ‘Tour 2018’ DATE & INFO BIGLIETTI

Si chiama Tour 2018, il nuovo tour di Francesco De Gregori al via il 6 luglio dalla Cavea di Roma con date nelle più belle e prestigiose località italiane fino a settembre. Accompagnato da una formazione già sperimentata in autunno nel tour in Europa e USA, il cantautore regalerà grandi classici di repertorio ma anche gioielli nascosti, brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni.

«Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – dichiara De Gregori – ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».

Ecco il calendario live:

LUGLIO

6 luglio – Roma (Cavea – Auditorium Parco della Musica)

(Cavea – Auditorium Parco della Musica) 7 luglio – Spoleto (Festival dei Due Mondi)

(Festival dei Due Mondi) 13 luglio – Gardone Riviera (Vittoriale)

(Vittoriale) 14 luglio – Vigevano (Castello Sforzesco)

(Castello Sforzesco) 15 luglio – Como (Arena Teatro Sociale)

(Arena Teatro Sociale) 19 luglio – Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria)

(Arena Alpe Adria) 21 luglio – Milano (Carroponte)

AGOSTO

11 agosto – Forte dei Marmi (Villa Bertelli)

(Villa Bertelli) 12 agosto – Castiglioncello (Castello Pasquini)

(Castello Pasquini) 14 agosto – Asiago (Piazza Carli)

(Piazza Carli) 19 agosto – Presicce (Piazza delle Regioni)

(Piazza delle Regioni) 22 agosto – Soverato (Summer Arena)

(Summer Arena) 24 agosto – Zafferana Etnea (Anfiteatro Falcone e Borsellino)

(Anfiteatro Falcone e Borsellino) 3 settembre – Scario (Piazzale del Porto)

Le prevendite dei biglietti sono attive da lunedì 19 marzo online su Ticketone.it e a partire dalle ore 16.00 di giovedì 22 marzo nei punti vendita tradizionali.