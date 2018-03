SanremoYoung: su Rai1 il 16 marzo la finalissima, tra gli ospiti The Kolors, Bravi e Ferreri

In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, venerdì 16 marzo, si disputa la finalissima della prima edizione di SanremoYoung, il teen talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici, campione di ascolti del prime time italiano grazie alle quattro serate precedenti. Sul palco, i quattro giovanissimi cantanti rimasti in gara:

Leonardo De Andreis – 17 anni

Luna Farina – 16 anni

Elena Manuele – 15 anni

Raffaele Renda – 17 anni

Ospiti dell’ultima serata i The Kolors, reduci dall’ultima edizione del Festival della Canzone Italiana, Michele Bravi e Giusy Ferreri, a un anno dalla loro partecipazione a Sanremo, e Gino Paoli, tornato quest’anno sul palco dell’Ariston come super ospite, affiancheranno i ragazzi nelle performance dei duetti.

Super ospiti della serata saranno gli Europe, celebri per la hit The Final Countdown, che si esibiranno in un appassionante live, e Ted Neeley, protagonista del musical Jesus Christ Superstar. Come sempre a valutare i ragazzi sarà l’Academy, composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis.

Oltre all’Academy, anche il pubblico avrà importante voce in capitolo e sarà chiamato ad esprimere il proprio giudizio attraverso il meccanismo del televoto, che resterà aperto durate tutte le esibizioni. Arriveranno al match finale solo due cantanti e il vincitore sarà premiato da Pippo Baudo, icona della storia della televisione italiana.