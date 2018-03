Per la pubblicazione di Fatti sentire, tredicesimo album di Laura Pausini, Spotify ha deciso di coinvolgere i fan più accaniti e di organizzare con loro un grande evento a sorpresa. Due i punti di incontro alle 13:30: l’Arco della Pace a Milano e Piazza Navona a Roma. Due gruppi di fan, apparentemente senza motivo, hanno iniziato improvvisamente a muoversi al ritmo di Non è detto, primo estratto dal disco.

…VIDEO UPLOADING…

E la sorpresa è stata svelata quando ciascun gruppo, in contemporanea, ha composto la copertina del nuovo album come un vero e proprio tabellone umano che è diventato la cover musicale più grande del mondo. A coronare il momento romano, Laura è apparsa a sorpresa per festeggiare quest’evento. Nel video i momenti più belli.

Intanto, sono bastate poche ore all’album per conquistare il primo posto della classifica iTunes dei dischi più venduti in Italia, Argentina, Brasile, Messico, US Latin, Nicaragua, Cile, Colombia, Perù e nella Top 10 di Spagna, Francia, Germania, Austria, Svizzera, Costa Rica, Ecuador, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Ungheria, Portogallo, Finlandia.