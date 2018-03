Il 16 marzo 2018 esce in tutto il mondo Fatti sentire, il nuovo album di inediti di Laura Pausini..A più di due anni di distanza da Simili e dopo Laura Xmas Fatti sentire esce in occasione dei 25 anni di carriera della cantante italiana più amata nel mondo.

Anticipato da Non è detto uscito lo scorso 26 gennaio e presentato in anteprima a Sanremo 2018, l’album Fatti sentire sarà pubblicato per Atlantic-Warner Music, in versione italiana e spagnola.

“Questo album è un invito a seguirmi in un nuovo percorso, come suggerisce la cover: uno sguardo a chi mi copre le spalle, a chi mi fa sentire amata, protetta e sostenuta, con la promessa di un percorso che inizia da qui.”

A proposito del nuovo album Laura Pausini ha dichiarato: “Cantando uno degli ultimi brani che ho inciso, davanti al microfono in studio ad occhi chiusi m i è venuto naturale aggiungere ‘Fatti sentire’. Lo ripeto spesso come fosse un mantra, sussurrato, parlato, declamato, urlato, Fatti sentire..E così ho sentito che quelle due parole più di ogni altra cosa rappresentavano il mio disco, il messaggio che volevo dare. ”

L’album contiene 14 tracce: storie a cui Laura si è avvicinata ascoltando chi le sta accanto e non solo. Come un sequel di Simili, che invitava ad avvicinarsi e a sentirsi parte di un unico universo, Fatti sentire invita, pur nella vicinanza al prossimo, ad amare la propria personalità, ad accettarsi e a volersi bene per quello che si è.

La tracklist