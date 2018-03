È in radio e digitale il secondo singolo in italiano di Jack Jaselli, Nonostante tutto, prodotto da Max Casacci. Nato a 76 mani con le detenute della Giudecca a Venezia, il brano è raccontato attraverso un documentario in onda mercoledì 21 marzo alle 23:10 su Real Time (canale 31).

Invitato dall’associazione Closer, il cantautore ha incontrato le detenute del carcere femminile e ne ha raccolto paure, sbagli, sentimenti, sogni. In una parola: storie. E le donne della Giudecca hanno partecipato attivamente alla scrittura, scegliendo una parola legata al tema condiviso della libertà su Jack ha sviluppato il testo.

«Accade a volte che un luogo e le persone che lo vivono cantino una melodia impercettibile e raccontino una storia silenziosa, aspettando che qualcuno si metta in ascolto e la catturi. Mi sono accorto – dice Jack – che c’era una canzone potentissima tra le mura fredde del carcere della Giudecca, una canzone che voleva essere libera, nonostante tutto.‘

Il testo oltre è custodito presso il Museo dei Diari di Pieve Santo Stefano, casualmente scoperto da Jaselli in un viaggio a piedi nel centro Italia.

Nonostante tutto: testo

Bisogna usare la filosofia e la sopportazione

Metter l’infinito dentro una canzone

e volare via di qua

Bisogna respirare la speranza in mezzo alla tempesta

come il profumo di un giorno di festa

che ricordi solo a metà

E non mi importa chi mi ha condannato

se il giudice, la sfiga o un destino sbagliato

voglio sapere che mi hai perdonato

ulrarti in faccia che tutto è cambiato

Lascia la porta aperta

dammi le ali che hanno messo via

la libertà non ha geografia

la libertà, qualunque cosa sia

Lascia la porta aperta

e tira fuori i sogni dal cassetto

che presto o tardi io torno da te

e ora so che un altro modo c’è

Si può provare ad essere felici anche per sottrazione

saper prendere a calci la disperazione

per resistere qua

Si impara in fretta che le spine fanno parte delle rose

esser leali al Dio delle piccole cose

spostare la tristezza un po’ più in là

E non mi importa chi mi ha condannato

se il giudice, la sfiga o un destino che ho amato

voglio sapere che mi hai perdonato

ulrarti in faccia che tutto è cambiato

[coro]

Un viaggio, un figlio, una cena al ristorante,

la noia calda di una giornata come tante

il sesso, un odore portato dal vento

la libertà d’espressione, il senso del tempo

una lettera, un segno, il cielo che tuona

addormentarsi senza il campanello che suona

le gambe che corrono, il cuore che respira

e nonostante tutto, il mondo che gira