Francesco Monte e Paola Di Benedetto a Verissimo: “Viviamo le cose giorno per giorno”

Paola Di Benedetto, appena rientrata da L’Isola dei famosi, parla per la prima volta a Verissimo della storia d’amore sbocciata tra lei e Francesco Monte sulle spiagge dell’Honduras. «Non ce la facevo più a stare sull’isola per la fame, la mancanza della mia famiglia e poi ci tenevo molto a riprendere i contatti con Francesco.»

Ai microfoni del talk show racconta: «Durante il viaggio di andata verso l’isola evitavo Francesco, poi, già dai primi giorni passati in villa, lui mi veniva a trovare sull’amaca. Ci siamo fatti lunghe chiacchierate molto personali. Poi, sull’isola scappavamo dalle telecamere, ci nascondevamo dietro le palme per stare da soli. Il primo bacio, infatti, non è stato ripreso dagli operatori.»

Sull’abbandono del reality da parte di Francesco, la ragazza afferma: «Non sapevo nulla. L’ho visto allontanarsi con la barca, ma non avevo capito che non sarebbe più tornato. Oltretutto – aggiunge – la sera prima avevamo avuto anche una discussione.»

Rientrata in Italia, l’ex Madre Natura è stata subito contattata da Francesco. A tal proposito confida: «Lunedì io e Francesco ci siamo visti. Mi ha telefonato dicendomi che mi avrebbe raggiunto in hotel. Quando ci siamo visti è scattato un lungo abbraccio. Non era scontato riprovare le stesse emozioni rincontrandosi, invece, io ho ritrovato la stessa luce nei suoi occhi.»

A sorpresa, nel corso dell’intervista, entra in studio proprio Francesco Monte che afferma: «Dopo tutto quello che è successo alla fine una gioia è arrivata. E’ stato strano rivedersi dopo un mese, ma abbiamo parlato fino alle sei del mattino.»

A Silvia Toffanin che gli chiede se c’è spazio perché questa storia d’amore cresca l’ex tronista risponde: «La nostra frequentazione continua. Per il momento ci viviamo le cose come vengono E su come stia adesso, dopo il grande caos scoppiato a causa del cosiddetto canna-gate, Francesco dice: «Sto bene. Ormai vivo le cose giorno per giorno.» Insomma, se son rose…