‘Non abbiamo armi Tour’: le date estive di Ermal Meta CALENDARIO LIVE

Dopo l’annuncio della data, già sold out, di Ermal Meta al Mediolanum Forum di Assago, arrivano i primi appuntamenti della leg estiva del Non abbiamo armi Tour. L’artista promette una grande produzione, con una ricca cornice scenografica per raccontare le dodici nuove canzoni e i brani divenuti ormai un classico di repertorio.

Con il suo terzo album solista (certificato Oro a un mese dalla pubblicazione), Ermal ha debuttato al 1° posto della classifica di vendite così come il brano sanremese Non mi avete fatto niente scritto e interpretato insieme a Fabrizio Moro.

Proprio questo brano farà volare la coppia di artisti sul palco dell’Altice Arena di Lisbona, in Portogallo, dall’8 al 12 Maggio per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2018.

Ecco le prime date estive del Non abbiamo armi Tour:

5 luglio – Roma , Centrale Live

, Centrale Live 10 luglio – Cervere (CN), Anima Festival

(CN), Anima Festival 19 luglio – Molfetta (BA), Banchina San Domenico

(BA), Banchina San Domenico 26 luglio – Firenze , Mustart Festival

, Mustart Festival 27 luglio – Todi (PG), Piazza del Popolo

(PG), Piazza del Popolo 28 luglio – Villafranca di Verona (VR), Castello Scaligero

(VR), Castello Scaligero 1 agosto – Recanati (MC), Piazza Giacomo Leopardi

(MC), Piazza Giacomo Leopardi 17 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

(ME), Teatro Antico 19 agosto – Rossano Calabro (CS), Anfiteatro M. De Rosis

(CS), Anfiteatro M. De Rosis 25 agosto – Chieti, Anfiteatro della Civitella

I biglietti per i nuovi concerti di Ermal Meta (prodotti da Mescal) sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali.