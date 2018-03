Andrea Febo: esce il progetto ‘Denuncialo’ contro ogni forma di violenza

Co-autore del brano vincitore a Sanremo 2018, Andrea Febo pubblica il nuovo progetto Denuncialo (etichetta LAB14 – distribuzione Universal Music) prodotto da Massimo Castracane con la direzione artistica di Umberto Iervolino. Il nuovo singolo nasce a sostegno dell’omonima campagna di sensibilizzazione promossa da SolariaLab rivolta a coloro che subiscono violenze.

Il brano vuole, quindi, essere un suggerimento, un’esortazione, un consiglio a favore di tutti coloro che, vittime di violenze, scelgono il silenzio. Pop rock con incursioni rap si intersecano in Denuncialo, a dare vita a un ritmo che cresce con un ritornello aperto e a effetto.

«’La violenza è semplice; le alternative alla violenza sono complesse’ diceva Friedrich Hacker, psichiatra austriaco, aggiungendo – ha sottolineato Febo – che una valida alternativa ad una violenza subita è la denuncia, motivo che mi ha spinto a scrivere il brano.»

Ad accompagnare il singolo diretto da Klaus Mayenza, che vede per la prima volta in Italia l’utilizzo del nuovo sensore Monstro 8k vv ideato per la “macchina da presa” digitale Red Weapon Brain. Protagonisti del lungo piano sequenza sono artisti e performers, oltre ai sette conduttori radiofonici italiani e alla Dirigente Tiziana Lorenzo della Polizia di Stato.