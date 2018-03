Valerio Scanu: dal 15 marzo il libro Giuro di dire la verità, dal 16 Ed io, il nuovo singolo

Giuro di dire la verità – Dalla A alla Zia Mary è un nuovo Valerio Scanu quello che ritroviamo nelle pagine di questo libro: più maturo e consapevole, che si dona senza remore agli occhi di un pubblico che spesso fatica a decifrarlo.

Diretto .e immediato,. Valerio Scanu si racconta, nella sua seconda autobiografia, tra pubblico e privato, scava nei suoi affetti più intimi, confessa aneddoti curiosi, passa in rassegna le diverse esperienze vissute nel corso della sua carriera, senza trascurare le delusioni.

Giuro di dire la verità è una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio a ipotesi e dubbi. A incorniciarne il diorama letterario, una serie di istantanee catturate dall’obiettivo fedele di Fabrizio Cestari.

Valerio incontrerà i suoi fans per firmare le copie del libro nell’instore tour. Queste le prime date confermate nel mese di marzo:

15.03 Mondadori Milano

16.03 Discoteca Laziale Roma

19.03 Fico Eataly World_Bologna

20.03 Mondadori Carpi

21.03 Feltrinelli.Verona

22.03 Mondadori Carrara

26.03 Feltrinelli_Perugia

27.03 Mondadori Frosinone

28.03 Mooks Mondadori Napoli

29.03 Feltrinelli Pescara

Valerio Scanu però non dimentica il suo primo amore, la musica e, a due anni dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo Finalmente piove.torna con Ed io, brano scritto da Tony Maiello e Simonetta Spiri.