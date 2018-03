Dopo essere stati costretti a posticipare, per problemi di salute, quattro concerti dell’European Freedom Child tour i The Script hanno riprogrammato le tappe saltate. Tra gli appuntamenti, anche i live di Milano e Padova: Milano, precedentemente in programma per il 9 marzo, si terrà il 10 giugno e Padova è spostato dal 13 marzo all’11 giugno.

Il frontman Daniel O’Donoghue era stato colpito da bronchite e gli era stato consigliato il riposo. I The Script si sono scusati con tutti i fan per il cambiamento aggiungendo “Eravamo veramente dispiaciuti di dover cancellare i concerti. Vogliamo darvi sempre il 100% e promettiamo che in queste nuove date vi porteremo il miglior show possibile!”

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per le nuove date.

I clienti che non possono prendere parte alle nuove date posso richiedere il rimborso presso il punto vendita dove è avvenuto l’acquisto entro e non oltre il 30 aprile 2018 per il concerto di Milano, mentre per il concerto di Padova entro e non oltre il 10 aprile 2018.

Per rimborsi sugli acquisti on-line contattare il servizio clienti http://www.ticketone.it/help se acquistati su TicketOne o al seguente indirizzo customersupport@ticketmaster.it se acquistati su TicketMaster.