Modeselektor: speciale dj set milanese con rRoxymore e Lory D INFO

Durante la settimana del Salone del Mobile di Milano e in occasione della release della compilation Modesektion Vol.4, venerdì 20 aprile arrivano a Milano i Modeselektor, alla consolle dei Magazzini Generali (Via Pietrasanta 16) insieme a rRoxymore e Lory D.

Esuberanti e ispirati da un pizzico di follia, il duo sa mescolare generi musicali tanto diversi da creare un caos sonoro controllato che travolge i dancefloor di tutto il mondo.

Impegnati negli ultimi anni con il progetto Moderat, i MS non hanno mai perso la passione di suonare i dischi né la voglia di superare l’ordinario. Così, i MS sono andati affinando la tecnica per scovare nuovi suoni.

I biglietti per assistere all’evento sono disponibili in prevendita su MailTicket e acquistabili direttamente in loco (Ingresso: 10€ + ddp early bird, 15 € + ddp second release, 20 € + ddp third release / Apertura porte: 23:00 – Orari show: 23:00-05:00).