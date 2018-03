Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”: le prime date estive INFO

[COMUNICATO STAMPA] Il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore” non si ferma e, dopo il successo dei concerti nei palasport, il continuerà con nuove date estive. I live seguiranno gli appuntamenti nei palazzetti italiani che hanno già registrato sold out a Rimini, Montichiari, Conegliano, Acireale, Bologna, Milano e Torino.

Ecco i primi appuntamenti in calendario, a cui ne seguiranno altri:

15 luglio – Carpi (MO), Carpi Summer Fest

(MO), Carpi Summer Fest 19 luglio – Soverato (CZ), Summer Arena

(CZ), Summer Arena 22 luglio – Lucca, Summer Festival

I biglietti per le nuove date del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, sono disponibili da giovedì 15 marzo in prevendita online sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.