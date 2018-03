Alvaro Soler torna in radio con il nuovo singolo: il 29 marzo fuori ‘La cintura’

Dopo aver fatto ballare Italia ed Europa con El mismo sol, Sofia e Libre, Alvaro Soler torna in radio con La cintura, nuovo singolo in uscita il 29 marzo.

L’annuncio arriva via Instagram da quel di Cuba, dove lo spagnolo sta registrando il videoclip del brano.

Disponibile per la programmazione radiofonica e negli store digitali dal 29 marzo, la traccia è già pre-salvabile a questo link.

Compositore, musicista e cantante, lo spagnolo più amato in Italia ha sorpreso tutti con questo annuncio, post che è arrivato dopo settimane di foto e video di lui e dei suoi musicisti impegnati in studio di registrazione. In fondo l’estate 2017 senza una sua hit è stata un po’ meno estate.

Bentornato, Alvaro!