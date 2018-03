Maluma: in digitale il nuovo singolo e video ‘El Préstamo’

Il nuovo idolo della latin music Maluma ha pubblicato in digitale il nuovo singolo El Préstamo, con il relativo videoclip ufficiale girato a Los Angeles. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album F.A.M.E, scritto dallo tesso Maluma con il cantautore Edgar Barrera e prodotto dai Rude Boys.

El Préstamo arriva il successo di Corazón feat. Nego Do Borel, che ha raggiunto il #1 della Latin radio negli Stati Uniti e a Porto Rico per due settimane ed è rimasto costantemente nella top 5 della classifica.

Maluma darà il via al F.A.M.E tour negli Stati Uniti dal 23 marzo a Washington DC, sono previste 21 tappe tra cui il Madison Square Garden in New York.

Il ventitreenne Maluma – nome d’arte di Juan Luis Londoño Arias – è l’idolo della musica latina di nuova generazione e una delle voci emergenti più importanti dell’industria discografica.