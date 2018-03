[COMUNICATO STAMPA] L’acclamato DJ e produttore francese Klingande presenta Rebel Yell, il nuovo singolo con Krishane. La traccia, che segue la recente collaborazione Hope For Tomorrow con Autograf e Dragonette, evidenzia la voce dell’artista giamaicano Krishane, che manifesta le vibrazioni dei Caraibi pur mantenendo fedele il sound caratteristico di Klingande.

«Dopo Hope for Tomorrow, volevo continuare con canzoni dal significato profondo – dice il produttore francese – Rebel Yell è una canzone sull’umanità al giorno d’oggi, un promemoria a migliorare sempre noi stessi. Sono super felice ed entusiasta di condividerlo con tutti voi!»

Il nuovo singolo di Klingande segue hit come Somewhere New e Pumped Up – con oltre 23 milioni di plays. Conosciuto per le sue produzioni innovative, Klingande ha prodotto il primo video musicale della storia in live streaming su Facebook per Somewhere New, con 40 persone riunite per raccontare una storia meravigliosa attraverso 11 ambienti diversi.

Rebel Yell è l’ultimo di una lunga serie di anthem della star francese Klingande, che è arrivata sotto i riflettori internazionali con Jubel – disco di platino in Italia e Francia con oltre 93 milioni di streaming su Spotify.