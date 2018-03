Jay-Z e Beyoncé in tour insieme con ‘OTR II’, tappe a Milano e Roma INFO & BIGLIETTI

[COMUNICATO STAMPA] Jay-Z & Beyoncé annunciano il nuovo tour negli stadi OTR II. Il tour farà tappa in Italia con ben due date, il 6 luglio a Milano (Stadio San Siro) e l’8 luglio a Roma (Stadio Olimpico). Prodotto da Live Nation Global Touring assieme a Parkwood Entertainment e Roc Nation, OTR II inizierà il 6 giugno a Cardiff (Gran Bretagna) e farà tappa in 15 città europee e in 21 città in Nord America.

I biglietti per entrambe le date italiane saranno disponibili per gli iscritti a MyLiveNation su www.livenation.it in anteprima dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo fino alle ore 17.00 di sabato 17. La messa in vendita generale parte invece dalle ore 10.00 di lunedì 19 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Citi è la carta di credito ufficiale dell’OTR II Tour e di conseguenza i possessori di carta Citi avranno diritto a partecipare alla pre-sale per le date americane, europee e della Gran Bretagna. Per gli show in vendita dal 19 marzo in America e in Europa, i possessori di carta Citi avranno l’occasione di acquistare i biglietti in anticipo a partire dalle ore 12.00 mercoledì 14 marzo fino a alle ore 17.00 di sabato 17. Per gli show nel Regno Unito, Svezia e Polonia, la presale Citi inizierà invece dalle 12.00 di lunedì 19 marzo fino alle 17.00 di giovedì 22 marzo.

A partire dale ore 9.00 di mercoledì 14 marzo in Nord America e dalle ore 10.00 in Gran Bretagna ed Europa i membri del fanclub Beyhive e gli iscritti a TIDAL avranno accesso alla prevendita per tutte le date. Per entrare a far parte del fanclub Beyhive e ottenere l’accesso alle pre-sale, visitare il sito Beyonce.com.