Fresco del Disco di Platino certificato FIMI con il singolo Nevermind, Dennis Lloyd debutta a maggio dal vivo anche sui palchi italiani. Si aprono, infatti, le prevendite per il MTFK Tour che vede in calendario tre tappe in Italia: l’11 maggio a Torino (Hiroshima Mon Amour), il 12 maggio a Milano (Dude Club) e il 14 maggio a Roma (Teatro Quirinetta).

Cantautore, produttore e trombettista, Lloyd ha catturato l’attenzione internazionale proprio con Nevermind, arrivato al numero 4 della Global Chart di Spotify e attestandosi nella top 20 dei brani più trasmessi dalle radio e nella top 10 di Shazam.

Ad oggi Dennis ha pubblicato numerosi singoli e video, tra cui quello di Leftovers, da lui stesso diretto e montato, mentre i suoi concerti hanno registrato sold-out in tutto il mondo.

I biglietti per i concerti italiani sono disponibili in presale esclusiva Spotify dalle ore 11.00 di martedì 13 marzo fino alle ore 22.00 di giovedì 15 marzo. Dalle ore 10.00 di venerdì 16 marzo i biglietti saranno disponibili sul circuito ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. I concerti italiani di Dennis Lloyd sono una produzione Massimo Levantini per Live Nation.