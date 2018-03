Stelle e musica: dalle Nebulose alle Supernove accompagnati dalla Musica dei Tea Leaves

Grazie alla collaborazione tra Groove It e LOfficina del Planetario di Milano, le serate osservative si fondono in armonia con la musica. Vi aspettiamo Venerdì 16 Marzo 2018 alle ore 21.00 per scuotervi dall’inverno e assaporare insieme l’arrivo della primavera, con la sensuale voce, cajon, ricci di Federica Carobene e la chitarra, loop, regalità del maestro Marco Torresan.

I Tea Leaves accompagneranno la serata musicale dal tramonto fino a notte buia, in questo infinito viaggio tra le nebulose. La luce delle stelle più distanti e fioche arriverà ai nostri occhi, lasciandoci immersi in uno spettacolo assoluto.

È curioso pensare che, quasi come fossero viventi, anche le stelle nascono e muoiono, eppure è ciò che accade! Per l’uomo è impossibile assistere all’intera vita di una stella, ma basta saper osservare a fondo il cielo di questa notte, per riuscire a ricostruire la loro storia e il destino che le attende.

I Tea Leaves sono un duo acustico, nato nel 2011 nella periferia milanese.La chitarra e la loop station di Marco Torresan e la voce di Federica Carobene si uniscono per reinterpretare canzoni del passato e del presente, fino a formare un ampio repertorio unplugged – internazionale e italiano – adatto e adattabile ad ogni genere di situazione, come il nero o una buona tazza di tè.

E' consigliabile presentarsi in biglietteria 30 minuti prima (ingresso 5 € intero – 3 € ridotto).

