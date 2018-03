[COMUNICATO STAMPA] Lunedì 12 marzo, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con L’Isola dei Famosi 2018. In studio, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, anche Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band. Sulle spiagge di Cayo Cochinos sta per arrivare una stellare new entry: Valeria Marini, questa sera in studio. Partirà per l’Honduras nei prossimi giorni e raggiungerà il gruppo di naufraghi. Nella puntata della prossima settimana la vedremo in Palapa.

Rosa, Alessia e Simone si sfidano al televoto ma neppure la comune condizione di “nominate” è riuscita a placare le accese discussioni che da sempre caratterizzano il rapporto tra le due ragazze.

Il pubblico si schiererà dalla parte di Alessia che incarna il ruolo della mamma chioccia o dalla parte di Rosa che col suo carattere forte tiene testa alla rivale? E se tra le due litiganti a goderne fosse Simone? A decidere chi dovrà lasciare Playa Uva saranno come sempre i telespettatori attraverso quattro canali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS.

In studio arrivano anche gli ultimi due eliminati Filippo e Paola che racconteranno la loro meravigliosa esperienza sull’Isola. È possibile seguire l’Isola anche sul web isola.mediaset.it, sull’applicazione gratuita Mediaset e sui profili social ufficiali del programma sono disponibili contenuti inediti, curiosità, foto, backstage. L’hashtag ufficiale è #Isola.