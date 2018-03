Torna con la sua VIII edizione la manifestazione sportiva solidale Giochi Senza Barriere in programma giovedì 14 giugno alle 20.30 allo Stadio dei Marmi di Roma. L’evento sportivo partito nel 2011 da Mogliano Veneto è promosso dalla art4sport Onlus, l’Associazione nata per volontà della campionessa mondiale di scherma Bebe Vio.

Una spettacolare festa all’insegna dello sport il cui scopo è promuovere la conoscenza e la pratica delle attività paralimpiche in Italia, migliorare la qualità della vita di bambini e ragazzi portatori di protesi di arto – e di conseguenza quella delle loro famiglie – e utilizzare lo sport come terapia per bambini e ragazzi con disabilità fisiche.

Saranno i “supereroi” il tema di questa edizione che si svolgerà a Roma per il terzo anno consecutivo e che vedrà la partecipazione straordinaria di alcuni nomi di spicco del panorama sportivo oltre a volti del mondo della musica e dello spettacolo italiano.

Il 14 giugno sarà dunque di scena un vero e proprio evento all’insegna dell’integrazione tra persone con disabilità e normodotate.