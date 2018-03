Si apre una nuova settimana anche per Detto Fatto, in onda tutti i pomeriggi su Rai2 a partire dalle ore 14.00 con la conduzione di Caterina Balivo. Primo appuntamento, come d’abitudine con la diretta; i telespettatori potranno interagire live con Caterina e i tutor utilizzando l’hashtag #DettoFattoRai e i canali ufficiali del programma (Facebook: @DettoFattoRai2, Twitter: @DettoFattoRai2, Instagram @DettoFattoRai).

Ospiti in studio, lunedì 12 marzo, il campione del mondo di sci Kristian Ghedina che ripercorrerà i momenti più emozionanti della sua carriera e l’American Boy di Detto Fatto Francesco Saccomandi, che proporrà una torta colorata di ispirazione statunitense. Pinella Passaro, la regina delle spose, tenterà di accontentare una giovane ragazza calabrese che cerca un abito particolare per le sue nozze, ricco di lavorazioni e intarsi.

Salvo Filetti trasformerà i capelli della sua ospite con taglio e colore nuovo e si occuperà dei “tagli medi” della prossima stagione. Lo speziale Luca Bonafini presenterà tre diversi rimedi che prendono origine dalla birra, mentre la make up artist Barbara del Sarto racconterà qualche retroscena degli Oscar mentre trucca la sua ospite, l’attrice Marina Rocco (tra le protagoniste del film Metti la nonna in freezer).

Martedì 13 marzo tornerà in studio Oney Tapia, protagonista del tutorial di Matteo Mora, che si occuperà di vestirlo “in stile cubano”. Tornerà poi Vincenzo Capuano con una golosa pizza condita con salsiccia e crema di peperoni. La giornalista scientifica e scrittrice Eliana Liotta spiegherà come fare una colazione varia e bilanciata e il chirurgo plastico e ricostruttivo Pietro Loschi parlerà di lipofilling, mentre l’hairstylist Paolo Venuta cambierà colore e taglio di capelli alla sua ospite. Manuela Badessi proporrà due nuove figure nella sua lezione di pole dance. In chiusura di puntata, la regina dell’Home Decor Donna Rita Macchiavelli trasformerà la carta velina colorata in maxi peonie perfette per arredare e vivacizzare la casa.

Lo stilista Gianni Molaro aprirà la puntata di mercoledì 14 marzo con una delle sue trasformazioni sartoriali per una giovane sposa ospite in studio. Il “pasticcere rock” Alessandro Servida vestirà gli inediti panni di professore affiancato da una giovane aspirante pasticciera, mentre lo chef Valerio Braschi proporrà una rivisitazione dell’involtino primavera. In studio anche la signora della tv Elda Lanza, l’hairstylist Morena Lo Giudici con l’attrice Roberta Caronia e l’architetto Andrea Spera per parlare di “stile etnico”.

La seconda diretta settimanale, giovedì 15, vedrà protagonista il contest Top Model Curvy 2018 con la madrina delle donne curvy Elisa D’Ospina. Caterina Balivo accoglierà in studio il pallavolista Andrea Lucchetta, il tutor Fabiano Oldani che si occuperà poi delle piante da terrazzo, il pasticciere Domenico Spadafora e il Joyà designer Renato Gervasi. Infine, le regine dell’Economia domestica Titty e Flavia mostreranno due metodi, uno express e uno casalingo, per pretrattare le macchie accidentali sui nostri capi.

La puntata di venerdì 16 si aprirà con la sfida traaspiranti make up artist per aggiudicarsi una giornata sul set con il truccatore Simone Belli che insieme all’attrice Alessandra Mastronardi deciderà chi ha realizzato il trucco migliore. Il re dell’Instant Fashion Fabrizio Crispino preparerà una delle sue eccezionali creazioni ispirandosi alla cantante e icona fashion Rita Ora.

Il pasticciere Simone Bellesi darà vita a un dolce senza glutine mentre lo chef stellato Ilario Vinciguerra rivisiterà un piatto della tradizione culinaria italiana. Spazio poi all’Estetista Cinica Cristina Fogazzi, che mostrerà la differenza delle varie forme del corpo. Secondo ospite Giorgio Mastrota, per ripercorrere insieme le tappe della sua carriera televisiva. Per chiudere la settimana di Detto Fatto, la Fashion Queen Marthia Saracino proporrà quattro diverse idee di refashion di un abito nero molto comune.