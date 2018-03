La sfida culinaria diventa più dolce che mai con Best Bakery, il nuovo programma per eleggere la migliore pasticceria d’Italia in onda dal 12 marzo dal lunedì al venerdì alle 18.30 su TV8. Sei settimane, 72 pasticcerie italiane in sei città, tre pasticcerie al giorno, a partire da Milano: a giudicare i pasticcieri in gara sono lo spagnolo Paco Torreblanca, considerato uno dei più grandi pasticcieri al mondo, e il belga Alexandre Bourdeaux, specializzato in opere d’arte di cioccolato.

La sfida quotidiana prevede in tre round:

Prima impressione : i giudici danno un voto all’aspetto della pasticceria basandosi sulla prima impressione che hanno avuto del locale e sull’accoglienza;

Specialità : i concorrenti preparano la specialità della loro pasticceria;

: i concorrenti preparano la specialità della loro pasticceria; Dolce della sfida: i concorrenti in due ore e mezza preparano un dolce con un elemento misterioso scelto dai giudici.

Nella finale del venerdì i quattro team vincitori della settimana si contendono il titolo di migliore pasticceria della città in due round:

Piccola pasticceria : i concorrenti devono preparare della piccola pasticceria; le due coppie migliori accedono al secondo round;

Torta dei giudici: Torreblanca e Bourdeaux preparano una loro torta che pasticceri in gara devono rifare a modo proprio, utilizzando gli stessi ingredienti base.

La coppia vincitrice della puntata del venerdì accede direttamente alla finalissima nazionale per conquistare il titolo di Best Bakery italiana.