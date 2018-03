Around the Barrel with Jack Daniel’s: nasce il podcast in dodici episodi

Le storie legate al Signor Jack Daniel e alla storica Distilleria di Lynchburg sono al centro del nuovo progetto Around the Barrel with Jack Daniel’s, primo podcast pensato per raccontare quello che sta dietro ogni goccia del celebre whiskey che porta il suo nome. In ciascuno dei dodici episodi della prima stagione, Around the Barrel with Jack Daniel’s, la voce ufficiale (quella di Lucas Hendrickson) ospiterà una “voce” speciale che condividerà con il pubblico storie e aneddoti del brand.

«Potrebbe risultare difficile da credere per alcuni, ma ogni goccia di Jack Daniel’s è fatta a Lynchchburg, Tennessee – afferma John Higgins, Brand Director Jack Daniel’s per il Nord America – Mr. Jack era un grande uomo, e noi continuiamo ancora oggi a seguire il suo motto “EVERYDAY WE MAKE IT, WE’LL MAKE IT THE BEST WE CAN”.

Abbiamo oltre 150 anni di storie come questa da raccontare e vogliamo trovare sempre nuovi modi per condividerle con i nostri amici e appassionati, alcuni dei quali non potranno mai visitare la nostra città natale, in modo da fargli scoprire qualcosa di più a proposito della nostra speciale cittadina e della Distilleria.»

I dodici episodi della prima stagione di Around the Barrel with Jack Daniel’s saranno disponibili su iTunes, Google Play e altre piattaforme di audio on-demand.