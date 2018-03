A 24 ore dalla messa in onda negli USA, lunedì 12 marzo la quarta stagione della serie tv The Royals arriva in anteprima esclusiva per l’Italia su TIMvision. Ideata da Mark Schwahn (One Tree Hill), con protagonisti Elizabeth Hurley e William Moseley (Peter Pevensie nella saga Le cronache di Narnia), il family drama racconta gli intrighi e i drammi di un’immaginaria famiglia reale in una Londra moderna.

Il season finale della terza stagione aveva visto l’incoronazione del redivivo (Max Brown, I Tudors, Beauty & The Beast) e il tentativo di re Cyrus – sventato poi da Liam – di suicidarsi con un colpo alla testa per rovinare la cerimonia. Ora, la stagione numero quattro riparte da una normale cena di famiglia.

I reali siedono attorno a tavola ma la regina Helena Henstridge (Elizabeth Hurley) sembra mal tollerare proprio il neo re, con il quale nasce un’accesa discussione. Eleanor (Alexandra Park) e Jasper (Tom Austen, I Borgia, Misfits, Unforgotten) ridono delle situazione, mentre Liam (William Moseley) si allontana dalla scena per chiedersi: “come siamo arrivati fino a questo punto? Bella domanda!”. Guarda la prima clip.

Il presidente di E! Entertainment e Esquire Network Adam Stotsky ha raccontato che “la terza stagione di The Royals si è dimostrata un mix interessante di segreti, tradimenti e desideri che ha conquistato i nostri fan. Siamo entusiasti di scoprire quali altri nuovi scandali attendono la nostra famiglia reale, e come evolveranno le loro dinamiche nella quarta stagione”.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Liberamente ispirato al romanzo Falling for Hamlet di Michelle Ray, la serie tv è girata interamente a Londra. Una piccola curiosità: il palazzo reale della famiglia Henstridge corrisponde nella realtà a Blenheim Palace, il luogo di nascita di Winston Churchill.

Nel cast compaiono anche anche Genevieve Gaunt (Harry Potter e il prigioniero di Azkaban), Jake Maskall (Murder City, Stars in Fast Cars) e Merritt Patterson (Supernatural, Damaged, Kyle XY).