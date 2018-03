[COMUNICATO STAMPA] Domenica 11 marzo, alle ore 12.00 su Canale 5, nuovo appuntamento con Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni condotto da Edoardo Raspelli ed Ellen Hidding.

Ellen Hidding è alla scoperta della Val di Sole, nel Trentino nord-occidentale, in cui tradizione e innovazione si fondono in armonia. Attraversando boschi innevati, arriverà in un’azienda dove si allevano vacche e si produce il “casolét”, formaggio tipico del territorio.

Edoardo Raspelli invece, si trova nella provincia di Pordenone per raccontare la storia di una famiglia nobile friulana, i Principi di Porcia e Brugnera, che hanno dato vita ad un progetto agricolo totalmente ecosostenibile e autosufficiente.

Inoltre, tutte le domeniche, alle ore 11.00, prima della trasmissione ‘ammiraglia’, va in onda Le storie di Melaverde, approfondimenti di temi già trattati ma riproposti in una chiave nuova.