Al via da Francoforte, sabato 10 marzo, il nuovo tour di Gianna Nannini che inaugura con un sold out all’Alte Oper Fenomenale – Il tour. La rocker sarà sui palcoscenici delle più importanti città della Germania, già in gran parte sold out, con Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.

Dopo l’Europa, Gianna Nannini porterà il suo Fenomenale – Il tour anche sui palcoscenici dei più palasport Italiani con una serie di nuovi concerti. Ecco le date:

EUROPA

Frankfurt – 10 marzo (Aof)

– 10 marzo (Aof) Hamburg – 13 marzo (Laeiszhalle)

– 13 marzo (Laeiszhalle) Berlin – 14 marzo (Friedrichsstadtpalast)

– 14 marzo (Friedrichsstadtpalast) Düsseldorf – 15 marzo (Mitsubishi Electric Halle)

– 15 marzo (Mitsubishi Electric Halle) Ludwigsburg – 17 marzo (Mhp Arena)

– 17 marzo (Mhp Arena) München – 18 marzo (Philarmonie)

ITALIA

Bologna – 29 marzo (Unipol Arena)

– 29 marzo (Unipol Arena) Ancona – 30 marzo (Pala Prometeo)

– 30 marzo (Pala Prometeo) Genova – 3 aprile (RDS Stadium)

– 3 aprile (RDS Stadium) Montichiari – 4 aprile (Pala George)

– 4 aprile (Pala George) Conegliano (TV) – 6 aprile (Zoppas Arena)

(TV) – 6 aprile (Zoppas Arena) Padova – 7 aprile (Kioene Arena)

– 7 aprile (Kioene Arena) Roma – 10 aprile (Pala Lottomatica)

– 10 aprile (Pala Lottomatica) Livorno – 11 aprile (Modigliani Forum)

– 11 aprile (Modigliani Forum) Milano – 13 aprile (Mediolanum Forum Assago)

– 13 aprile (Mediolanum Forum Assago) Torino – 14 aprile (Pala Alpitour)

– 14 aprile (Pala Alpitour) Bari – 18 aprile (Pala Florio)

– 18 aprile (Pala Florio) Eboli (SA) – 19 aprile (Pala Sele)

(SA) – 19 aprile (Pala Sele) Acireale (CT) – 21 aprile (Pal’Art Hotel)

I biglietti sono disponibili online su TicketOne e in tutti i punti vendita abituali. Questi concerti seguono la pubblicazione di Amore Gigante, album di inediti uscito lo scorso 27 ottobre.