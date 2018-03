Il rapper milanese Matteo Privitera, in arte Vegas Jones, esce con il nuovo singolo Malibu, estratto dall’album Bellaria atteso per il prossimo 23 marzo (Universal Music / Dogozilla Empire). La rotta porta direttamente dalle spiagge USA alla periferia meneghina, in un percorso a ritroso verso il quartiere di Cinisello dove Vegas è cresciuto.

«Malibu l’ho scritta in inverno, – racconta Vegas – in una serata di pioggia a Cinisello. Quando sono arrivato a Malibu era come se nella mia testa ci fossi già stato, il sogno diventa realtà, basta volerlo.»

L’album, invece, arriva a un anno dal singolo platino Yankee Candle e fa incontrare rap tradizionale con la nuova linea della trap.

Classe 1994, Vegas Jones h firmato nel 2016 con l’etichetta di Don Joe, Dogozilla Empire e a novembre dello stesso anno ha pubblicato il mixtape Chic Nisello in free download in cui compaiono collaborazioni importanti. Del 2017 è, invece, il video della traccia Trankilo e il debutto in Universal Music proprio con il brano Yankee Candle.