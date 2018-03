Lo avevamo incontrato qualche mese fa in occasione della pubblicazione del singolo Afroitaliano e oggi, venerdì 9 marzo, il rapper Tommy Kuti pubblica il suo primo album Italiano vero (Universal Music Italia). Disponibile in streaming e in digital download, il disco vuole essere un viaggio all’interno del nostro Paese, reduce da anni di crisi economica e politica, da decenni di migrazioni.

Attraverso queste tracce Tommy Kuti si fa portavoce degli italiani di seconda generazione che spesso si sentono ignorati e non riconosciuti dalle istituzioni.

Questa la tracklist del disco, mixato e masterizzato da Marco Zangirolami: