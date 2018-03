I The Script hanno annunciato che, a causa di problemi di salute, i due concerti italiani in programma venerdì 9 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI) e martedì 13 marzo al Gran Teatro Geox di Padova sono annullati. Il cantante Daniel O’Donoghue è stato colpito da bronchite e, avendo i medici raccomandato riposo, non potrà esibirsi.

“Odiamo cancellare i concerti. Non vogliamo mai deludere i nostri fan”, si scusa la band con tutti i fan che hanno acquistato i biglietti.

I The Script sono attualmente nel mezzo della leg europea del Freedom Child world tour. Le date europee si chiuderanno il 23 marzo a Lisbona ed in seguito la band sarà in Asia, Australia e in Africa prima di tornare per i festival europei in estate.

I The Script e Live Nation Italia sperano di riprogrammare i concerti e consigliano ai fan di conservare i loro biglietti; presto saranno fornite informazioni. Per futuri aggiornamenti si prega di visitare http://www.thescriptmusic.com/news.