Il teen talent targato Rai e condotto da Antonella Clerici, SanremoYoung, torna venerdì 9 marzo alle 21.25 con la semifinale in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Anche stasera gli 8 talenti ancora in gara interpreteranno brani celebri della storia del Festival di Sanremo accompagnati dalla SanremoYoung Orchestra, composta da musicisti tra i 18 e i 25 anni e diretta dal Maestro Diego Basso.

Ecco gli 8 giovani cantanti rimasti in gara di SanremoYoung:

Leonardo De Andreis – 17 anniZaira Angela DI Zaira – 14 anni

Quiam El Mrieh – 17 anni

Luna Farina – 16 anni

Elena Manuele – 15 anni

Bianca Moccia – 14 anni

Raffaele Renda – 17 anni

Rocco Scarano – 17 anni

L’ospite musicale della terza serata è Massimo Ranieri che si esibirà al fianco dei giovani cantanti mentre Carlo Conti sarà invece protagonista dello Showdown, meccanismo per cui sarà chiamata a decretare, tra i quattro cantanti nelle ultime posizioni in classifica, posti in ordine alfabetico, i due che saranno promossi alla puntata successiva e i due che dovranno abbandonare il programma. La decisione sarà presa solo dopo aver visionato le esibizioni dei quattro giovani talenti a rischio.

Come sempre a valutare i ragazzi sarà l’Academy, composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’Avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis.