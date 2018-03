­Da venerdì 9 marzo è in radio La nostra ultima canzone, il primo singolo estratto da Vivere o Morire, nuovo album di Motta in uscita il 6 aprile da Sugar e in pre-save su Spotify. Secondo progetto del polistrumentista e cantautore toscano, il disco è stato anticipato dall’inedito Ed è quasi come essere felice, di cui è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale che mostra le registrazioni del nuovo album e la sua nascita.

Quello di Motta è un ritorno molto atteso, dopo il debutto con La fine dei vent’anni (TARGA TENCO per la miglior Opera Prima) e un tour di oltre 100 date.

Con Vivere o Morire, l’artista torna anche live con quattro eventi, anteprima del Motta live 2018 organizzato da Trident Music. Questo il calendario dei concerti:

26 maggio – Roma , ATLANTICO

, ATLANTICO 28 maggio – Bologna , ESTRAGON

, ESTRAGON 29 maggio – Firenze , OBIHALL

, OBIHALL 31 maggio – Milano, ALCATRAZ

I biglietti per le quattro date sono disponibili in prevendita sul circuito TicketOne e presso tutti i punti vendita abituali.