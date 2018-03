Impegno importante per Lorenzo Licitra, vincitore dell’edizione 2017 di X Factor Italia. L’artista, infatti, è l’ospite d’onore atteso al Palazzo di Vetro dell’ONU per il Change the World Model United Nations – New York 2018, evento organizzato dall’Associazione Diplomatici.

In calendario dal 16 al 18 marzo, la manifestazione è alla sua settima edizione e ha invitato Lorenzo a esibirsi davanti a una platea di 3000 ragazzi provenienti da 110 paesi del mondo con la sua In the name of love. Ad ascoltare l’artista italiano anche l’ex Presidente USA Bill Clinton, alla guida della William J. Clinton Foundation.

L’Associazione Diplomatici – fondata a Catania da Claudio Corbino – è un ente di formazione specializzato in programmi internazionali per studenti universitari e delle scuole superiori italiani e stranieri.

L’obiettivo dell’associazione è di offrire una formazione complementare a quella che si svolge nelle aule universitarie e scolastiche al fine di consentire agli studenti di acquisire skills necessarie nel mondo del lavoro e di orientarsi nella scelta del percorso universitario o professionale, con un particolare focus sulle carriere internazionali.

Licitra è attualmente in radio e in digitale con il remix firmato Frank Pole del singolo, firmato da Fortunato Zampaglione e Ashley Wallis con la produzione dello stesso Zampaglione insieme a Enrico Brun.